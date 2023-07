Radi by ste cestovali do zahraničia, ale chcete sa vyhnúť starostiam? Vychutnajte si poznávacie výlety, pri ktorých stačí len nasadnúť do autobusu. Nechajte sa prekvapiť krásnymi miestami, cestujte pohodlne a vytvorte si spomienky, na ktoré budete spomínať po celý život.

Kodaň v Dánsku

Vedeli ste, že Dánsko sa považuje za najšťastnejšiu krajinu v Európe? Dáni veria, že k ich šťastiu prispieva hlavne empatia a pokora. V hlavnom meste na vás čaká kráľovský palác Amalienborg, slávna fontána Gefion, či symbol Kodane Malá morská víla.

Zdroj: Freepik

Ak túžite po niečom netradičnom, vyskúšajte vodné taxi, čo sú žlté lode, s ktorými spoznáte krásy mesta z pokojnej vody. Takmer všetky zaujímavosti a pamiatky sa nachádzajú v centre. Mestská doprava tu funguje nonstop, takže sa nemusíte báť, že by ste celý deň len chodili. Skvelým riešením je spoznávať mesto na bicykli, ako to robí väčšina domácich.

Hévíz v Maďarsku

V mestečku, v ktorom žije iba 4600 obyvateľov, sa nachádza najväčšie termálne jazero s liečivou vodou. Okrem wellnesu tu nájdete aj domáci Farmársky trh, kde si môžete kúpiť miestne maďarské lahôdky.

Zdroj: Shutterstock

Určite navštívte aj svetlomodrý Kostol svätého ducha, ktorý je pýchou tohto maličkého mesta. Ak chcete zažiť pravú maďarskú atmosféru, nezabudnite na drobné kaviarne, vinárne a obchodíky, ktoré vám pripomenú, prečo je toto kúpeľné mestečko také populárne.