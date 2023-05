Ženské telo je možno pre mužov a aj niektoré ženy jedna veľká záhada. Nielenže funguje úplne inak ako mužské, má veľa bodov a zón, ktoré by mal muž, ak chce ženu uspokojiť vedieť, ešte sú aj pri každej žene iné. Veríme, že v tejto spleti a náročnosti sa páni občas strácajú, ale aj od toho je tu komunikácia. V prvom rade by sa mala poznať samotná žena a potom môže svoje objavy referovať ďalej.

Intenzívnejší orgazmus

My sme si to nevymysleli. Hovoria to sexuológovia a skúsenosti žien, ktoré ho prežili. Mnoho vecí sľubuje intenzívnejšie orgazmy, ale keď je raz na tele alebo v tomto prípade v tele nejaký bod a vy ho nájdete, máte vyhraté. O bode A prvýkrát hovoril malajzijský sexuológ Chua Chee Ann z Kuala Lumpur v roku 1993. Ide teda o pomerne mladú erotogénnu zónu. Dokonca o nej napísal knihu. Čo je to teda ten zázračný bod A?