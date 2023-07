Počuli ste už o baby masážach či vaničkovaní, respektíve baby plávaní? Odborníci radia, prečo je to dobré a čo to vášmu dieťatku dá.

Zdroj: We Care centrum

„Moderná myseľ hľadá dôkaz. My sa usilujeme k odborným štúdiám a skúsenostiam pridať láskavý dotyk, ktorý je základnou esenciou vzťahovej väzby medzi rodičom a dieťaťom. Staráme sa o bábätká, ale aj o rodičov a ich prežívanie novej – významnej životnej roly,“ vysvetľuje zdravotná sestra so špecializáciou v odbore intenzívnej starostlivosti o novorodenca Alena Ravaszová a zakladateľka a majiteľka We Care centra. Práve dotyk je základom baby masáží aj vaničkovania, ktoré môžu mať na správny psychomotorický vývoj bábätka, jeho prospievanie a na posilnenie vzťahovej väzby výrazne pozitívny vplyv.

„Rodičov učíme techniku masírovania bábätiek podľa profesionálneho masážneho programu IAIM (International Association of Infant Massage) pre dojčatá. Program kombinuje praktické skúsenosti profesionálov, pozitívne účinky indickej a švédskej masáže, princípy z jogy a reflexológie do jedného komplexného rutinného postupu. Obsahuje špeciálny prístup pre bábätká s kolikou, dotykovú relaxačnú techniku, ucelený kurz pre rodičov, ktorým záleží na zdravom prospievaní ich bábätka,“ informuje o základných princípoch baby masáží MUDr. Kamil Száz, pediater, odborný garant všeobecnej ambulancie pre deti a dorast.

Zdroj: We Care

Detská masáž pozitívne ovplyvňuje vytváranie a upevňovanie väzieb medzi rodičom a dieťaťom vďaka tomu, že jej súčasťou je kontakt z očí do očí, dotyk, zvuky, vône, zaujatie, starostlivosť.