KVÍZ: Ako zlepšíte svoj intímny život? Zistite, či a kde máte problém

To u vás absolútne nepripadá v úvahu, niečo podobného by ste neuniesli ani sami pred sebou.

To u vás absolútne nepripadá v úvahu, niečo podobného by ste neuniesli ani sami pred sebou.

Zdroj: shutterstock A Maznanie, dlhé predohry, nežnosti a romantické vyznania sú tými hlavnými atribútmi vášho milostného života. Veľmi si potrpíte na romantiku, takže preferujete nežné dotyky pred tvrdším sexom. Maznanie a milostné vyznania sú pre vás dôkazom lásky a požadujete, aby sa vaše intímnosti odohrávali na patričnej úrovni a v dôstojných kulisách. To je samozrejme v poriadku, nebyť toho, že sa váš milostný život ľahko utápa v prívale tých všetkých nežností a romantiky. Pravdepodobne máte strach, že keby ste popustili uzdu svojím temnejším pudom a odpustili ste si obligátne sviečky a vonné oleje, ako neodmysliteľnú kulisu, vaše milovanie by tým stratilo na dôstojnosti. Pokiaľ túžite po tom, aby váš sexuálny život získal nový náboj, upusťte trochu ventil svojej vždy prítomnej romantiky a odviažte sa pustiť sa do trochu „tvrdšieho“ milovania. To samozrejme neznamená, že by ste si mali zaobstarať latex a bičík, ale stačí, keď si občas dovolíte milovanie bez predohry vo výťahu, kde si síce nemôžete napustiť voňavú vaňu, ale získate spomienku, ktorá vás vzruší ešte po týždni.

Zdroj: shutterstock B Z vašich odpovedí vyplýva, že ste možno so svojím sexuálnym životom aj dosť spokojní. To však rozhodne neznamená, že by ste podávali nadpriemerne milostné výkony, ale skôr to, že na vás tento spôsob milostného života nekladie žiadne zvláštne požiadavky a preto vás ani príliš nevyčerpáva. Hlavným znakom vašich poduškových hier je totiž stereotyp a ľahká nuda. Milujete sa stále v rovnaký čas, na rovnakých miestach a v rovnakých polohách. Nie je preto divu, že už vám sex dávno neprináša nič nového, prekvapujúceho ani nijak vzrušujúceho. Adrenalínovú injekciu pre váš erotický vzťah bude predstavovať akékoľvek prekvapenie a narušenie stereotypu. Zorganizujte pre svoju drahú polovičku nezabudnuteľnú noc v prenajatej hotelovej izbe, vymyslite si novú polohu, zaviažte mu/jej oči šatkou a spravte vysoko vzrušujúcu erotickú masáž. Urobte skrátka čokoľvek, aby ste prelomili milostný stereotyp skôr, než stihne zadusiť všetku vašu milostnú túžbu.

Zdroj: shutterstock C Stereotyp, prílišná romantika, úzkosť, hanblivosť ? To sú veci, ktoré sa k vášmu milostnému vzťahu nemôžu priblížiť ani na vzdialenosť niekoľkých kilometrov. Ťažko by sa hľadalo milostné prianie, technika, alebo poloha, ktorú ste ešte nevyskúšali. Nie je vám zaťažko siahnuť k erotickej inšpirácii do porno časopisov alebo filmov. Nemáte žiadne predsudky ani zábrany, ktoré by vás zväzovali, no navzdory tomu vášmu sexuálnemu životu pravdepodobne niečo chýba. Ste jednoducho presýtená svojimi sexuálnymi maratónmi a len ťažko hľadáte niečo, na čo by ste sa mohli tešiť. Milovanie je pre vás honba za orgazmom a sexuálne techniky zbierate vášnivejšie než filatelista známky. Doprajte si niekedy ne luxus, keď so svojou drahou polovičkou len ležíte a vzájomne sa dotýkate. Dajte si čas na dlhú nežnú predohru a zistíte, že spoločná intimita a dôvera môže byť oveľa lepším afrodiziakum ako najlepší pornofilm.

Zdroj: shutterstock D Ústredným problémom vášho milostného života sú vaše zábrany, predsudky a strach, ktoré vám znemožňujú užiť si sex naplno. Máte veľa zbytočných obáv, ktoré sú zakorenené hlboko vo vás a pravdepodobne pochádzajú už z vášho rodinného prostredia alebo najbližšieho okolia. Tie vám samozrejme znemožňujú prejaviť svoje želanie, spôsobujú, že sex vnímate ako nutné zlo a nenachádzate v ňom žiadne zvláštne potešenie. Pokúste sa vniesť do svojho erotického života viac slobody a voľnosti. Uvoľnite sa, prestaňte premýšľať nad tým, čo je a nie je vhodné. Nebojte sa svojej/mu partnerovi/ke povedať svoje priania; pokiaľ sa vám niečo nepáči, máte právo sa ohradiť, rovnako ako si povedať, čo by ste radi vyskúšali. Ak sú však vaše predsudky a obavy príliš zakorenené, je pravdepodobné, že ich nedokážete zmeniť a nedokážete v sebe nájsť patričnú dôveru k svojej/mu partnerovi/ke. V takom prípade by nebolo na škodu navštíviť odborníka, ktorý vám pomôže vaše osobné komplexy odblokovať.