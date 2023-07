KVÍZ Ako ste na tom s geometriou? Neurobíte si hanbu pred žiakmi základnej školy?

Zdroj: Karolina Grabowska na Pexels

Veľa ľudí hovorí o matematike ako o najväčšom postrachu zo školských čias. Rovnako nás však dokázala potrápiť jej súčasť – geometria. Okrem precízneho rysovania sme museli zvládnuť aj niekoľko vzorcov a presné názvoslovie. Ako by ste na tejto písomke obstáli dnes? Patrili by ste medzi jedničkárov alebo by to bola hanba medzi päťkármi?