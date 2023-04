Neuvedomujeme si to, no väčšinu vecí v živote robíme z vnútornej túžby po šťastí, nie všetky činy však k nemu vedú. Ako naň alebo teda na jeho najlepšiu verziu a tichú, vedomú spokojnosť? Väčšina z nás sa opája zmyslovými vnemami, odmeňuje sa materiálnymi vecami a uspokojuje intenzívnymi zážitkami. Dôležitejšie, ako chcieť viac, je však zušľachťovať to, čo už máme.

Zmena myslenia

Ak dovolíte smutným až zúfalým myšlienkam, aby doslova obsadili vašu myseľ, zabránite tým šťastným. Ak sa bojíte a očakávate zlyhanie a sklamanie, živíte svoju myseľ negatívnymi vibráciami a tie logicky odpudzujú radosť, pohodu a spokojnosť. V takom prípade by ste mali zapracovať na zmene myslenia - uvedomiť si negatívne myšlienky a snažiť sa ich zastaviť či nepripustiť si ich.

Zdroj: Shutterstock

Pozitívne nastavenie

Pozitívny stav mysle je pre osobnú spokojnosť nevyhnutný. To, ako pristupujete k životu, sebe a iným ľuďom, sa vám dennodenne dostáva pod kožu (a oveľa hlbšie). Musíte veriť ľuďom a rovnako, ak nie ešte viac, aj sebe, vo svoje schopnosti a aj v budúcnosť, že dopadne dobre. Keď je váš postoj k životu pozitívny, cítite sa živšie, silnejšie a šťastnejšie a lepšie zvládnete aj ťažkosti.