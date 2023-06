Zdá sa vám vybavovanie pasov pred letom ako „mission impossible“? Oblieva vás pot pri predstave meškajúcich letov a ste unavení už len pri pomyslení na to, ako sa „tralalákate“ cez pol sveta na rodinnú dovolenku? Spravte to inak, dovolenkujte na Slovensku.

Zahodíte za hlavu dlhé rady a čakanie na nové doklady, nebudete hútať, či sa každý člen vašej rodiny na dovolenke dosýta naje, nebudete sa musieť spamätávať z „jet lag-u“ a riešiť nepohodlie vašich detí na letiskách pri dlhých prestojoch a čakaní na let. Nieže by na lietaní za All inclusive dovolenkami bolo niečo zlé, no každý rodič pri takejto výprave aspoň na chvíľu sám pre seba zauvažoval, prečo si to takto skomplikoval. Keď ste aspoň raz v duchu rátali, koľko času na zotavenie po takejto dovolenke bude potrebovať, čítajte.

Dovolenkovať na Slovensku je cool

Vieme, že čas je vzácna komodita a my vám ho radi ušetríme. Namiesto toho, aby ste strávili na internete hodiny hľadaním vhodného miesta s výbornými službami, ktoré splní očakávania každého z členov rodiny, vyložte si nohy. Máme pre vás tip! Len hodina autom od hlavného mesta a pár hodín z iných miest na Slovensku vás delí od All inclusive dovolenky na ostrove.

Piešťanský Kúpeľný ostrov je sám o sebe čarovný. Ak ste to ešte nezažili, vrelo vám odporúčame ten pocit. Genius loci tohto miesta vás okamžite naladí na ležérne dovolenkové chvíle. Už po prechode Kolonádovým mostom – najdlhším krytým mostom na Slovensku pochopíte, prečo sa kúpele tešia po stáročia takej obľube. Nie je náhoda, že sú tam, kde sú. V oblastiach, kde vyvierajú vzácne geotermálne pramene odjakživa panuje iná, zvláštne opojná až magická atmosféra. Privíta vás bujná zeleň a nádherne udržiavaný kúpeľný park a začujete aj bájne piešťanské pávy, ktoré počas svojho pobytu pôjdete s deťmi obdivovať do voliéry v parku.

Na ostrove si môžete vybrať z troch možností ubytovania v hoteloch siete Ensana Health Spa – no na dovolenku s rodinou, kde si chcete a potrebujete oddýchnuť a užiť si absolútnu bezstarostnosť prímorských All inclusive zájazdov si vyberte trojhviezdičkový hotel Splendid . Je absolútne family friendly a všetko vrátane ubytovania, programu aj stravovania je prispôsobené tomu, že gro hostí tvoria rodiny s deťmi. Vďaka tomuto unikátnemu prístupu si môžete spolu so svojimi najmenšími dopriať komfort a luxus kúpeľov bez toho, aby ste museli riešiť, či tam deti sú alebo nie sú vítané.

V Splendide sú vítané s otvorenou náručou. Kým si vy pôjdete užiť „dospelácke“ procedúry do kúpeľného domu Irma alebo si oddýchnuť do najväčšieho balneologického centra v strednej Európe – Balnea Health Spa, o zábavu vašich detí sa postarajú animátori. Spoločné chvíle budete môcť tráviť na ležadlách a pri spoločenských hrách pri vonkajšom bazéne, užijete si pool bar, mini pieskovú pláž, ktorá bude pre vaše deti rajom a popri tom všetkom budete mať počas celého dňa postarané o štedrý a pestrý All inclusive v podobe jedál a nápojov v exteriéri aj v interiéri.

Rezervujte si rodinnú All inclusive dovolenku v hoteli Splendid! Prímorský komfort si vychutnáte aj na Slovensku .