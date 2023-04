Jednoznačne najnevhodnejšou je priama otázka, ktorá sa v konverzácii s nezadanou ženou doslovne pýta. Ak ju však položíte, upadnete na úplne dno jej morálnych hodnôt: „Prečo nemáš frajera?“ Ak vám na ňu odpovie a zostanete aj naďalej kamarátkami, môžete si gratulovať.

Poďme však k rebríčku menej stupídnych otázok. Neznamená to však, že by ste ich mali zaradiť do bežnej konverzácie so ženou, ktorá sa rozhodla žiť bez partnera.

Zdroj: Shutterstock

Nie si trocha náročná?

Čo na ňu odpovedať? Najlepšie je prejsť otázku mlčaním, lebo na každej žene je, koho si „pripustí“ k telu a koho „pripustí“ vôbec. Táto otázka vyznieva nevhodne, lebo podľa nej by mala každá slobodná a nezadaná žena určite zľaviť zo svojich štandardov, len aby niekoho zbalila a nebodaj nezostala počas najbližšej päťročnice a v horšom prípade do konca života sama. Ak si teda nechcete rozhnevať kamarátku (a je jedno či má 30 alebo 50 rokov), radšej túto otázku zo svojho slovníka vymažte!