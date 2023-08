Aj vašu peňaženku desí návšteva u zubára? Ponúkame vám návod na to, ako ju úplne nevyprázdniť a možno aj čo-to ušetriť...

Ako teda zaplatíte za zubnú starostlivosť čo najmenej? Keď budete robiť toto, neprerobíte.

Nezabúdajte na preventívne prehliadky

Ak sa totiž vyberiete k stomatológovi s boľavým zubom, ale na každoročnú preventívnu prehliadku (dospelí by mali ju absolvovať raz do roka a deti do osemnásť rokov dvakrát ročne) ste sa už zopár krát vykašľali, rátajte s tým, že za ošetrenie zaplatíte poriadne veľa.

Zdroj: SHUTTERSTOCK

Jednak lekár práve počas preventívnej prehliadky môže odhaliť zdravotný problém a riešiť ho v ranom štádiu a tak je aj jeho náprava lacnejšia, jednak keď ste neabsolvovali preventívnu prehliadku, nemáte nárok na preplatenie časti nákladov za ošetrenie zdravotnou poisťovňou.