Hranicou by mal byť nástup do prvého ročníka na základnej škole. Začnite s jedným eurom, ale aj to je čiastka, vďaka ktorej si vie dieťa pri správnom hospodárení s peniazmi uhradiť drobné výdavky, ale najmä získa základné finančné návyky a naučí sa s peniazmi hospodáriť. Skutočnú hodnotu peňazí si dieťa dokáže reálnejšie uvedomiť až vo veku okolo 10 rokov. Mladšie dieťa ešte netuší, ako vlastne peniaze fungujú a aká je ich hodnota. „Dieťa sa postupne naučí spočítať si, koľko na čo potrebuje, sporiť si a plánovať výdavky,“ hovorí Monika Šmýkalová, odborníčka na osobné financie.

Od kedy vreckové?

Aká suma je pre dieťa vhodná a koľko potrebuje tínedžer či mladý dospievajúci? Výška vreckového rastie úmerne s vekom dieťaťa a jeho potrebami. Existujú všeobecne odporúčané vekové rozhrania pre príslušnú výšku vreckového, ale je to v zásade individuálna záležitosť a vyplýva z viacerých faktorov. Lebo aby dieťa pochopilo základné princípy hospodárenia s peniazmi, s ich hodnotou sa potrebuje zoznámiť postupne.

Napríklad škôlkarovi stačí ukázať, ako peniaze vyzerajú a vysvetliť mu, na čo slúžia a že odkladaním sa kopia a naopak míňaním miznú. „S ozajstným vreckovým odporúčam začať od šiestich rokov, teda od nástupu na základnú školu. Výška by sa mala následne zvyšovať s pribúdajúcim vekom,“ odporúča Monika Šmýkalová. Školákom vo veku do desať rokov stačí, ak dáte jedno až tri eurá na týždeň, starším deťom by malo postačiť od troch do piatich eur na týždeň a mesačné vreckové pre stredoškoláka by malo byť do 30 eur.