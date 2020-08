Herečku ľudia zbožňujú nie len vďaka jej nepopierateľnému hereckému umeniu, ale aj kvôli manželovi, obľúbenému a úspešnému prezidentovi. Počas jeho „vládnutia“ si s ním preskákala dobré aj zlé a stretla sa s pozitívnymi aj negatívnymi reakciami.

Dagmar Havlová pri svojom manželovi stála až do konca. Pred pár mesiacmi ubehlo už 24 rokov, čo mu povedala svoje áno a spomína si na neho dodnes. Dôkazom toho bola aj fotografia, ktorá uzrela svetlo sveta pred rokom, v čase, kedy by oslavovali 23. výročie svadby. Je na nej s manželom Václavom Havlom (†75). Ona viditeľne unavená, on v ruke pichnutú infúziu. Obaja sú oblečení v pyžamách a z tvárí im môžete vyčítať lásku...

Zdroj: Internet Dagmar Havlová a Václav Havel

Aj táto fotka bola dôkazom toho, že napriek popularite si užívali úplne bežný život. Známa herečka vtedy k srdcervúcej fotke dopísala tri dátumy: „4.1.1997… 4.1.2012... 4.1.2019... Spomínam... Spomínate… DH.“ Čo však záhadné dátumy znamenali? Prvý dátum je dátum ich svadby, druhý označuje deň 15. výročia od svadby, ktoré herečka „oslávila“ už žiaľ ako vdova (a deň, kedy vložila manželovu urnu do rodinného hrobu), a posledný dátum je deň od chvíle, kedy si povedali „áno“, čiže to bolo pred 22 rokmi.

Zdroj: Internet Dagmar Havlová a Václav Havel

Roky teda ubiehajú, ale herečka akoby nestarla. Pozrite sa s nami na Dagmar Havlovú a na to, ako s ňou plynul po rokoch čas. Spolu s ňou uzriete aj mnoho známych televíznych a divadelných osobností.