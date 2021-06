Na svojom Instagramovom profile umelci zverejnili video v ktorom dopodrobna opisujú ich svadobný deň. Porozprávali aj veci, o ktorých nikto doposiaľ ani len netušil! „Mali sme všetko. Svietilo slniečko, aj pršalo...“ spomína Hana Zagorová. „Ale vyzeralo to, že k žiadnej svadbe nepríde,“ pokračuje so svojej spovedi. V deň svadby, 6. júna, začali prichádzať hostia. Objavil sa aj ich svedok a Hanin bývalý partner Karel Vágner. „Okamžite, keď prišiel do nášho starého bytu s jedinou kúpeľňou, zavrel sa do nej a obsadil ju na 1,5 hodiny." Tak sa Hanka nemohla pripravovať na svadbu.

Zdroj: Blesk.cz Hana Zagorová a Karek Vágner kedysi tvorili pár...