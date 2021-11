Práve Monika sa netají tým, že sa snaží zdravo žiť a športuje. Možno tomu a dvom dávkam vakcíny vďačí za to, že ju covid vírus neuložil na lôžko. Skôr naopak, aj napriek chorobe, s ktorou bojovala len nedávno, sa starala o zbytok rodiny, ktorý bol tiež pozitívny...

Na svojom Instagrame pred časom napísala toto: „Hlásim sa po dvoch dňoch. Covidujeme totiž všetci traja, žiaľ. Maťo to už má pomaly za sebou, Leuška začala včera. Zvláda to dobre, trošku teplôtka a soplík, dúfame že to aj tak ostane. Ja som bez príznakov, môj partner s horúčkami štyridsiatkami a kašľom a slabosťou, tak mám “službu” 24/neviem ako dlho to potrvá. Sme zaočkovaní no stalo sa. Znášame to však racionálne, aj keď to je, minimálne u Luba, vážnejšie, ale drží sa tiež statočne. Tak sa držte aj vy všetci. Naozaj to nie je chrípôčka…“