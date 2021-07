Deväť rokov po smrti milovaného manžela sa jej totiž podarilo predať luxusnú vilu v Říčanoch, za ktorú utŕžila neuveriteľných 19 miliónov českých korún (745 480 eur). Predaj ich spoločného majetku mal byť definitívnou bodkou za ich spoločným životom.

Zdroj: archív Hana Gregorová predala dom.

Hana sa s Radkom zoznámila počas nakrúcania filmu Noční jazdci. Nič najskôr nenasvedčovalo tomu, že by z ich stretnutia mal byť ľúbostný románik a dokonca neskôr manželstvo, veď bola v tom čase šťastne vydatá za Jordánca Gassana a Radkovou druhou manželkou bola vtedy Jiřina Bohdalová. Napriek tomu Radek Jiřinu opustil a to mu dlho nevedela odpustiť.

Hana Gregorová a Radek si povedali spoločné áno len pár dní po Radkovom rozvode s Jiřinou. Bolo to pred neuveriteľnými viac ako 30 rokmi. „Do svadby som ho netlačila. Bolo to jeho rozhodnutie, ale nevravím, že ma tým nepotešil,“ prezradila pred rokmi herečka. Krátko nato sa im narodil syn Ondřej. Jeden pri druhom stáli až do poslednej chvíle.