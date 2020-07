Je to spôsob, ako vybieliť kostrové pozostatky.

Je to konzervovanie mŕtveho tela osoby alebo živočícha vysušovaním alebo balzamovaním. Je známe najmä z pravekého Egypta.

Je to špeciálna príprava baranieho mäsa pred jeho spracovaním.

Vysvetlenie: Jedny z prvých múmií v Egypte pochádzajú už z obdobia okolo roku 3 200 pred Kristom. Mumifikácia trvala až 70 dní. Mozog bol obvykle odstránený. Múmiu uložili do drevenej rakvy. Táto bola vložená do kamenného sarkofágu. Múmiu spustili do pohrebnej komory. Spolu s mŕtvym pochovávali aj jeho majetok, odevy, amulety, nábytok a aj jedlo.