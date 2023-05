Prečo mať v detskej izbe koberec

Koberec v detskej izbe plní veľa funkcií. Po rokoch, kedy dávali ľudia prednosť plávajúcim podlahám, sa koberec pre deti opäť vo veľkom vrátil do detských izieb. V zásade sú úlohy koberca v detskej izbe tri: príjemné hreje a izoluje teplo, dokáže izolovať aj zvuk a poslúži pri hraní.



Vybrať do detskej izby vhodný koberec prinesie vášmu dieťaťu veľa výhod. Malé deti trávia väčšinu dňa na zemi, kde sa hrajú a niekedy na zemi dokonca zaspia. Koberce sú príjemne mäkké, takže sa dieťaťu po koberci dobre lozí a pohodlne sa mu na ňom sedí. V prípade, že sa byt nachádza na poschodí, koberec tlmí zvuky spôsobené pri behaní a hre. Dôležitý je tiež pocit, aký koberec vyvoláva – útulnosť a teplo domova.

Ako vybrať najlepší detský koberec

Pri výbere koberca do detskej izby zohľadnite 3 parametre: materiál, veľkosť a dizajn. Na stránkach Sinsay https://www.sinsay.com/sk/sk/ vďaka prehľadným filtrom rýchlo nájdete koberec, ktorý splní všetky vaše očakávania.

1. Detský koberec podľa materiálu

Najvhodnejším materiálom pre výrobu detského koberca je bavlna. Na dotyk i pri chodení je veľmi hebká. Bavlnené koberce sa dobre udržiavajú a vydržia naozaj všetky nástrahy, ktoré deti pri hre vytvoria. Bavlna má zo všetkých materiálov používaných na výrobu kobercov najlepšie zvukovo a tepelno izolačné vlastnosti.



Druhou možnosťou sú syntetické materiály. Uprednostnite ich, ak vaše dieťa trpí alergiou. Syntetické materiály sú antistatické, takže bránia usadzovaniu prachu vo vlasoch koberca, čo je zásadný faktor pre tvorbu alergénov. Samozrejme, že na dotyk nie sú tieto materiály príjemné, ale svoj účel splnia.



Zásadné je tiež to, ako dlhý vlas má koberec. Krátky vlas uprednostnite, ak vyberáte koberec, na ktorom sa dieťa bude hrať. Koberce s dlhším vlasom sa hodia ako behúne k postieľke alebo ku kreslu.

2. Detský koberec podľa veľkosti

Detské koberce kúpite v rôznej veľkosti od malých behúňov alebo kobercov v kruhovom tvare až po veľké koberce, ktoré pokrývajú väčšiu časť izby. Väčšie koberce majú výhodu v tom, že sa nekĺžu a pekne vyplnia miestnosť. Pozor si dávajte na to, aby koberec ladil so zvyškom zariadenia miestnosti a bol farebne vhodný do detskej izby.



Menšie koberce sa lepšie udržujú a rýchlo ich preložíte do rôznych častí miestnosti. Skvelým tipom je kúpiť viac menších kobercov a vytvoriť z nich zaujímavú mozaiku. U menších kobercov dbajte na to, aby mala ich spodná časť proti sklzovú úpravu alebo ku kobercu dokúpte gumovú podložku.

3. Detský koberec podľa dizajnu

Do detskej izby pre bábätko sa hodia koberce s motívmi zvieratiek a kvetiniek. Pútavé a zábavné sú detské koberce v tvare autíčka a vláčika. Deti, ktoré už lezú a vyvíjajú sa u nich motorické schopnosti sa rady hrajú. Ich kreativitu bude rozvíjať koberec, ktorý má vzor lesíka so zvieratkami alebo dopravného ihriska. Farby a vzory prebúdzajú u detí zvedavosť, pozornosť a nabudia predstavivosť. Pre predškolákov sú určené koberce didaktické. Učia deti rozoznávať farby, písmená a číslice.