1. Úložných priestorov nie je nikdy dosť

Pre udržanie poriadku, nielen v detskej izbe, je dôležitý dostatok úložných priestorov. Police, knižnice, regál na hračky či úložné boxy vám výrazne pomôžu s udržiavaním poriadku a prehľadu vo veciach. Ak máte malé deti, treba samozrejme dbať na bezpečnosť a vyberať detský nábytok. Straším deťom môžete vybaviť izbu aj kovovým regálom.



Nemusíte sa obávať, že by to v detskej izbe vyzeralo ako v sklade. Dostupné sú farebné regály, navyše sa dajú aj dodekorovať, napríklad svetielkami či girlandami. Výhodou týchto regálov je vysoká odolnosť a subtílna konštrukcia, ktorá nezaberie zbytočne veľa miesta.

2. Triedenie hračiek a vecí

Čím menej vecí, tým menej neporiadku a upratovania. Samozrejme, že to neznamená, že by ste mali vo veľkom hračky, oblečenie a ďalšie veci z detských izieb vyhadzovať. Určite však nie je na škodu 1 - 2 – krát ročne veci vytriediť. Oblečenie, z ktorého už deti vyrástli, hračky s ktorými sa už dlho nehrajú a všetky ostatné nepotrebné veci darujte, predajte alebo vyhoďte. Nemá zmysel skladovať nepotrebné veci, ktoré zbytočne zaberajú miesto.

3. Využite priestor čo najefektívnejšie

Deti potrebujú mnoho vecí, ktoré je nutné prehľadne uložiť, aby nevznikal chaos a neporiadok. Ak ste už vyčerpali úložné priestory v podobne regálov či políc na stenách, využite aj priestor pod posteľou alebo umiestnite poličky aj nad okná a okolo dverí. Pre školákov je dobrým riešením aj organizér alebo pegboard nad pracovný stôl. Najmä v menších bytoch je každý priestor na nezaplatenie.

Zdroj: W.S Worldwide Shelving GmbH Ilustračné foto

4. Majte vo veciach prehľad

Určite sa vám už stalo, že ste niečo hľadali a prehádzali ste polovicu izby, kým ste to našli. Udržať systém v detskej izbe je náročné, ale nie nemožné. Všetky veci by mali mať svoje miesto, krabice alebo boxy si môžete označiť menovkami alebo nálepkami, aby ste vy aj vaše dieťa vedeli, čo v nich nájdete. Pomôcť vám môže rozdelenie izby na zóny, teda priestor na hranie, spánok, učenie a podobne. Veci potrebné na dajú činnosť sa tak budú držať pokope.

5. Do upratovania a reorganizácie zapojte deti

Keďže ide o detský izbu, mali by byť do upratovania aj reorganizácie zapojené aj deti. Aby si mohli izbu upratovať samé, potrebujú v nej mať prehľad, dočiahnuť na obľúbené hračky alebo školské potreby a podobne. Dôležité je aj to, aby sa v izbe cítili príjemne, vyhovovala im a do istej miery rozhodli o organizácii izbičky. Ak budete s deťmi upratovať, a pôjdete im príkladom, budú viac motivované robiť poriadok.