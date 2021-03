Veštica a terapeutka Alexandra "Sanny" Bikárová z Bratislavy si vždy myslela, že nedokáže nakresliť ani mačku. Počas relaxácie a zahĺbení sa do svojich pocitov si zvykla farbiť mandalu, v pandémii však prišlo nutkanie vziať do ruky pastelky a prázdny papier a skúsiť, čo to dá.

Zdroj: archív čitateľky Slovenka maľuje v pandémii.

Upokojovalo ju to, potom si však všimla, ako jej priateľom, a vlastne všetkým ľuďom, chýbajú v živote farby, radosť, energia, pozitivita, keďže všade naokolo sa šíril strach zo situácie. A vtedy sa jej začali pravidelne snívať rôzne motívy obrazov, vytiahla teda aj akrylové farby a začala ich zachytávať.

Jej blízki odvtedy dostávajú osobné a kreatívne darčeky - meditatívne obrázky rôznych živlov a anjelov, prípadne aj s prilepeným talizmanom - kryštálikom, ktorý by im v ich situácii pomôcť.