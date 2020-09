Bývalá herečka sa od začiatku odmietala plne prispôsobiť a veci si robila po svojom. Iné bolo jej oblečenie, bývanie i spôsob, akým pristupovala k tradičným kráľovským postupom, iné bolo jej tehotenstvo, pôrod i oznámenie narodenia syna Archieho. Jej osobnosť bola zrejmá a pri prezeraní mnohých fotografií, ktoré počas jej pôsobenia v kráľovskej rodine vznikli, sa nájdu aj také, ktoré to ukazujú na prvý pohľad.

Zdroj: Profimedia Meghan si už ako herečka budovala značku, ktorá jej mala pomôcť v kariére.

Napriek tomu, že Meghan Markle sa snaha zapadnúť do britskej monarchie uprieť nedá, nešlo jej to vždy úplne hladko. Viaceré momentky naznačujú zápas, ktorý sa v nej odohrával - chcela byť s Harrym, no voľná a sama sebou, prekážal jej nadmerný záujem a negatívny vplyv bulváru. Aj preto jej chvíľami chýbal úsmev či viditeľná iskra, ktorou zväčša dokázala zapaľovať všetkých naokolo. Meghan nebola šťastná, a tak sa spolu s princom Harrym rozhodli osamostatniť.

Zdroj: Profimedia Meghan prišla o titul vojvodkyne, no obrovská popularita jej ostáva.

