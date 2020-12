Nemáte už plné zuby pandémie alebo vás učí ešte väčšej trpezlivosti?

Prijímam veci také, aké sú. Nemám právo mať toho plné zuby, keď mám prácu a nepištia mi doma deti na online vyučovaní. A som zdravá. Veľa ľudí je na tom horšie. Takže sa na situáciu nesťažujem, ale snažím sa pomáhať tým, ktorých korona zasiahla viac. Nemám čo iné robiť. Rozčuľovaním sa a hnevom len akumulujeme zlú energiu. Tá nikdy ničomu nepomohla.

Mnohí ľudia hľadajú hlbší zmysel toho, čo sa deje. Keď už nič iné, aspoň planéta si trochu vydýchla…

Každá situácia prináša skúšky a posolstvá. To ekologické a konzumné posolstvo je pre nás určite spoločné, ale inak každý dostal do pozornosti to, čo možno až tak vidieť nechcel. Že je čas na väčšiu sebaúctu a opustiť nevhodného partnera, že potrebujem oddych, že niečo v mojom živote nefunguje. Každý má šancu spoznať to na sebe sám.

Keď bolo práce menej alebo žiadna, nezvádzalo vás to na papučovú kultúru? Organizovali ste si aj vtedy nejako čas?

Som dosť organizovaný človek, takže počas prvej vlny som si robila zoznam povinností na každý deň. A odškrtávanie je pre mňa základ psychohygieny. Je pravda, že som všetko robila pomalšie a pokojnejšie a to bolo super. Od leta sme však zas v plnom pracovnom kolotoči.