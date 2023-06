Agáta Hanychová, ktorá zbalila mediálneho magnáta Jaroslava Soukupa, sa stala v apríli tretíkrát mamou. Svojmu bohatému a vplyvnému partnerovi porodila dcérku Rozárku. Vždy vysmiata česká influencerka však pred pár dňami priznala, že starostlivosť o tri detí je náročná nielen fyzicky, ale aj psychicky. Ako píše český web extra.cz, so svojim trápením sa podelila so svojimi priaznivcami na internete v živom vysielaní.

„Je to náročné, netušila som, že to bude taká zmena, z dvoch detí na tri. Je to tak náročné, že sa mi to podpísalo na zdraví, " rozhovorila sa Agáta smutne. Na tele sa jej objavila vyrážka, takže musela vyhľadať odbornú pomoc. „Bola som na kožnom, vraj je to únavový syndróm. A už nemám ani mlieko," pokračovala vo svojej smutnej spovedi.Svojho najstaršieho potomka, syna Krišpína dojčila deväť mesiacov, dcérku Miu asi štyri mesiace. "Ja pani dojka, ktorá vždy chcela dojčiť. U Rózy nám to došlo. To je pre každú matku stresujúce, každá matka je z toho zronená, takže aj ja," povedala otvorene Agáta. „Chcela som sa vám posťažovať, chcela som dojčiť všade. Neviem, či je to vekom, alebo tromi deťmi a tým, že je toho na mňa naozaj veľa. a tak som o to mlieko prišla," vyznala sa úprimne zo svojho trápenia.