Vek je pre nich iba číslo. Staršie ženy dobyli srdcia fešných mladíkov. U nás sú to napríklad Zdenka Studenková, či Zora Czoborová, no pozrite sa, koľko ich je v Hollywoode!

Zora Czoborová (56) a Peter Iliáš (41): Rozdiel 14 rokov.

Po jej boku stojí športovec Peter Iliáš (41) a hoci je medzi nimi vekový rozdiel, ich láska prekvitá. Manželmi sú od roku 2014, áno si povedali po 4 rokoch vzťahu. A dokonca spolu chodili už aj v minulosti. Dali sa dokopy, keď mal len 24 rokov. „Ten človek kvôli mne zmenil celý život. Prisťahoval sa do Bratislavy, stále bol pri mne a ja som ho nepriamo odháňala. Mnohí si možno mysleli, že mi preskočilo, keď si beriem o 14 rokov mladšieho chlapa, no okrem toho, že ho milujem, nikto iný si to nezaslúži,” povedala v minulosti pre Šarm.