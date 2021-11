Moderátor Sajfa pred vyše 10 rokmi doplatil na svoj podrezaný jazyk. Známy zabávač vtedy na spoločenskej akcii nestarnúcej Studenkovej zahlásil: "Zdeni, upokoj sa. Zoberiem ťa tu hore do hotela a budeš pískať ako čajník!“ A dokonca jej pritom ešte aj drzo brnkol po brade. Zdena si to ale nenechala a riešila to cez právnikov a žiadala ospravedlnenie. Toho sa napokon aj dostala a dvojica pred časom zakopala vojnovú sekeru. Zdá sa ale, že Sajfa si nedá povedať. Do herečky si opäť rýpol.

Zdroj: EMIL VAŠKO Zdena Studenková.

"Videl si Zdenine tetovania?“ opýtal sa Sajfa vo svojej relácii hostí. Tí ale reagovali veľmi prekvapene a nechápavo. "Ona ma celý chrbát Yakuza. Ona bola v Yakuze kedysi,“ vymyslel si na ňuSajfa, ktorý dodal, že je jeho najlepšou kamarátkou.