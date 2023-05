Akadémia udelila sedem cien v hlavných a šesť cien v žánrových kategóriách, taktiež za najlepší slovenský album a osobnosť českej umeleckej scény uviedli do Siene slávy, píše Pluska.sk.

Večer ovládol MIROSLAV ŽBIRKA a jeho album Posledné veci, ktorý po nečakanom úmrtí legendy dokončil jeho v Londýne žijúci syn DAVID ŽBIRKA (28). A všetky štyri nominácie premenil na štyri anjelské sošky!

Zdroj: idnes.cz Kateřina Žbirková a jej syn David prišli za Mekyho prevziať ceny Anděl.

"S prípravou albumu sme začali necelý rok predtým, ako otec umrel. Pôvodne išlo iba o to zistiť, či môžem prísť s nejakými novými nápadmi. Prvé demo sa páčilo, tak som urobil ďalšie, to sa tiež páčilo, tak to šlo tak nejako ďalej, kým sa otec definitívne nerozhodol, že by som tú novú dosku mal produkovať celú ja, s čím som samozrejme súhlasil. Potom sa na tom ďalej pracovalo do istej miery stále, od prvého dema až doteraz," uviedol pre iReport.cz hudobník a filmár, ktorý sa otcovi postaral o niekoľko videoklipov a momentálne sa v Anglicku venuje aj hudobnému sólo projektu Sunnbrella.

Krásne momenty večera však zatienilo správanie hostí po tom, čo sa odviazali na párty po odovzdávaní cien. Nadmerné požitie alkoholu sa podpísalo na speváčke DEBBI (29), ktorú z podujatia museli odnášať jej dvaja kamaráti. Po ceste stratila topánky a v náručí dvoch mužov opustila Výstavište Praha.

Podobne na tom boli aj ďalší hostia, ktorí sa navzájom podopierali, či si museli rovno sadnúť pred budovou do trávy. Najviac sa odviazali muži, ktorým sa nechcelo čakať na uvoľnenie toaliet, a tak sa rozhodli uľaviť si tam, kde sa len dalo.