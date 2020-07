Andyho Hryca zmenila choroba na nepoznanie. V nemocnici počas liečby schudol 30 kíl, prešiel si rôznymi ťažkosťami i bolesťami, no vzdať sa nehodlá. Verí, že čoskoro bude po všetkom a on sa vráti opäť do starých koľají. Herec okolo choroby nerobí žiadne tajnosti, a tak najnovšie médiám prezradil, ako je na tom zdravotne. Výsledky, ktoré dostal ho poriadne prekvapili.

Zdroj: Instagra Andy Hryc počas chemoterapie výrazne schudol. Na snímke s dcérou Wandou.

Zdá sa, že transplantácia kostnej drene sa úspešne chytila, naznačujú výsledky. "Dopadlo to dobre, dokonca mi odobrali nejaké lieky. Čísla sú lepšie, ako pred týždňom," prezradil pre český Blesk Andy Hryc. Pochopiteľne, neznamená to, žeby mal herec nad chorobou už definitívne vyhrané. Má pred sebou ešte niekoľko desiatok dôležitých dní. Lekári mu povedali, že najdôležitejších je prvých sto dní. Hryc má teda ešte dve tretiny pred sebou. Po chemoterapiách je jeho imunita veľmi krehká, takže sa musí chrániť a nesmie ochorieť.