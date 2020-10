Aké to bolo pre budúcu maminu?

Keď sa v marci zavreli školy, všetkých to zaskočilo. Deti museli zostať doma, neodporúčalo sa, aby išli k starým rodičom, lebo práve oni sú tá najzraniteľnejšia skupina. Musela som napísať všetkým svojim zamestnávateľom, že minimálne dva týždne zostanem doma. Kvôli dcére Amii aj kvôli tehotenstvu.

Zdroj: Archív Barbora Krajčírová

A doma ste dodnes…

Lebo situácia sa nezlepšovala. Je mi to aj ľúto, lebo som sa pred odchodom na materskú nestihla rozlúčiť s kolegami. Na druhej strane, aspoň som sa naplno venovala dcére, ktorá musela riešiť školu, zakrátko už online. Bolo to všetko nové a trochu strašidelné. Snažili sme sa to brať pozitívne. Vtedy sme sa ešte mohli tešiť, lebo dnes to vyzerá s počtom infikovaných dosť zúfalo.

Máte po synovi už pocit materinského naplnenia alebo príde ešte jedno dieťa, ak bude manžel Ľuboš veľmi chcieť?

Obdobie koronakrízy nás naučilo, že všetky plány sú neisté. Človek by sa však mal prispôsobovať veciam a všetko zvládať. Preto máme také silné povahy, hlavne my ženy... (Smiech.) My sme síce Kristiána plánovali, ale prišiel, keď sme to nečakali. Bolo to akoby v rukách niekoho iného. A keby bolo tretie dieťa? Budem sa tešiť. Ak nepríde, nič to, veď ja som šťastná už teraz.

Zdroj: Lýdia Czakó

Prvé tehotenstvo ste mali komplikované…

No, bola som zľaknutá, bývalo mi zle, z toho obdobia nemám najlepšie spomienky. Druhé tehotenstvo bolo znesiteľné a jednoduchšie. Nie je tajomstvom, že aj druhýkrát som podstúpila cisársky rez, v takom prípade sa tretie tehotenstvo považuje už za rizikové. Ale uvidíme.