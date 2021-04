Do španielskej Marbelle sa Zuzanina rodinka presťahovala ani nie pred rokom zo slnečného Miami na Floride. A už opäť budú baliť kufre! Tentoraz voľba padla na najväčší z Kanárskych ostrovov - Tenerife. Jej manžel Vlastimil Hájek s deťmi Salmou a Neviom sa tam už boli pozrieť, aj sa kúpali v mori, lebo je tam teplejšie ako v Andalúzii, a tak je už rozhodnuté. Svoju prácu vedia obaja manželia robiť odkiaľkoľvek, deti sa už tešia, ako si od septembra sadnú do lavíc v Tenerife. Uvidíme, či pôjde rodinka zatiaľ do podnájmu, alebo sa im zadarí a rovno si kúpia novú vilu.

Zdroj: Instagram/zuzanabelohorcova Španielske sídlo Zuzany a jej rodiny v Marbelle.

