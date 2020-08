Po tom, ako moderátorke uniesol jej dve deti exmanžel Jeremy z bratislavského nákupného centra bez jej vedomia, počas súdom nariadených návštevných hodín, začal sa dlhý proces a boj o deti. Vera ale nič nechcela nechať na náhodou, a tak na to, aby deti získala späť, si najala vychytenú právnickú kanceláriu. Ako informuje Nový Čas, ktorý obdržal dokumenty, obsahujúce jednodlivé náklady, len spomínaná kancelária si vyčíslila viac ako 301 tisíc eur, pričom suma za nevyhnutné úkony, ako pátranie po Jeremym, ubytovanie či letenky pre Verinu slovenskú právničku dosahuje výšku ďalších 61 tisíc eur.

Nakoľko ryšavka cestovala kvôli synom do Ameriky pomerne často, letenky a ubytovanie ju taktiež nevyšli málo. Podľa spomínaných dokumentov by to malo byť takmer 20-tisíc eur. Keď sa k jednotlivým sumám priráta ešte poistenie, jedlo, účty za telefón, pohonné hmoty a mnohé ďalšie “bežné” výdavky, konečná suma sa vyšplhala na neuveriteľných 382 630 eur. Vera si však podala návrh na uhradenie všetkých nákladov, na čo má podľa právnickej kancelárie právo.

,,Ak by bolo Wisterovej vyhovené, súdne trovy a náklady by musel znášať a zaplatiť jej exmanžel Jeremy, ktorý synov uniesol do USA bez jej vedomia a súd prehral. Do 26. augusta sa však musí Hulsh k Wisterovej požiadavke o náhradu výdavkov vyjadriť. Ak tak neurobí, súdkyňa automaticky odklepne Verinu požiadavku v plnej výške,” píše Čas.sk.

