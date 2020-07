Reč je o nešťastnom outfite, ktorý si pred časom obliekla na prechádzku mesto. Jasmina v snahe prezentovať sa, „nešťastnú“ fotografiu zverejnila na svojom Instagramovom účte. V cente bratislavského Starého mesta na nej pózuje a ukazuje svoju dokonalú postavu, ktorú zdôrazňuje obtiahnutým oblečením, ušla jej však jedna nedokonalosť. Istú „vec“ totiž (veríme že omylom), prehliadla. Nápadné farebné legíny majú vo svojom vzore jeden nedostatok. Je však na takom mieste, že sa nedá prehliadnuť, lebo nápadne pripomína neoholené intímne partie.

Zdroj: instagram Jasmina s milovaným synom Sanelom.

...a práve tento detail rozprúdil na Jasmininom účte živú diskusiu, v ktorej jej fanúšikovia „nahlas“ uvažujú, čo má fľak na jej intímnych partiách znamenať. Tak bolo len otázkou času, kedy k fotografii pribudnú aj šteklivé komentáre: „Pekná fotečka, ale medzi nôžkami to dizajnér legíniek nevychytal.Alebo je to len divný tieň.“ Iná reakcia bola omnoho priamejšia: „Musím dodať, krásna žena, nič proti nej.Aledosť blbo to vyzerá na tom mieste...“ Mnohí teda vyzývajú Jasminu, aby k fotografii napísala vyjadrenie. Ide len o tieň, alebo o jasnú provokáciu?

Zdroj: Instagram Jasmina Alagič

VIDEO Jasmina Alagič Vrbovská a jej tím snov: Vďaka nim vyzerá ako z červeného koberca! >>>