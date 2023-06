Bývalá hviezda seriálu Beverly Hills 90210, ktorá je uprostred boja so štvrtým štádiom rakoviny prsníka, zdieľala na sociálnych sieťach video, na ktorom je vidieť, ako podstupuje rádioterapiu.

"Dvanásteho januára sa uskutočnilo prvé kolo ožarovania," napísala 52-ročná speváčka pod svoj príspevok na Instagrame. "Môj strach je zrejmý. Mám extrémnu klaustrofóbiu a v mojom živote sa toho udialo veľa." CT vyšetrenie z 5. januára totiž ukázalo, že herečka mala metastázy na mozgu - stav, ktorý nastáva, keď sa rakovinové bunky rozšíria z pôvodného miesta do mozgu, cituje portál PageSix Mayo Clinic. Podľa kliniky patrí rakovina prsníka medzi tie, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou vedú k vzniku mozgových metastáz a tie môžu spôsobiť nádor alebo nádory v mozgu.

Ako píše život.sk, herečka, ktorej bola rakovina prsníka prvýkrát diagnostikovaná v marci 2015, od začiatku otvorene hovorila o svojej liečbe. Shannen potom vo februári 2020 oznámila, že bojuje so štvrtým štádiom rakoviny prsníka - tri roky po tom, čo sa podelila o to, že jej prvý boj s rakovinou prešiel do remisie. V roku 2021 fanúšikom povedala, že "bojuje, aby zostala nažive".