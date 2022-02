Možnosť navštíviť Martinu Schindlerovú neprichádza každý deň. Málokoho totiž vpustí do svojho súkromia, a preto sme boli plní očakávania, aká v skutočnosti je a ako býva. S deťmi sa po nevydarenom manželstve presťahovala do bytu, kde im spoločnosť robí aj mačička z útulku.

Glamour štýl

Chodbou so vstavanými skriňami sme prešli do obývačky. Tá nás očarila dekoratívnymi omietkami so zlatými a striebornými odleskami, ktoré vytvárajú na stene jedinečný efekt pripomínajúci omietky v starých zámkoch a palácoch. V glamour štýle je aj jedálenský stôl s ozdobne tvarovanými nohami a čalúnenými stoličkami umiestnený medzi spoločenskou a kuchynskou časťou.