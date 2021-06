Ikonická herečka má aj vo veku 94 rokov energie na rozdávanie. „Od dirigentov zhora - neviem, či Bernsteina alebo von Karajana, mám požehnanie byť zdravá. To znamená, že mám najväčší dôvod byť optimistka,“ zafilozofovala si Marína pre týždenník Plus 7 dní a pokračovala, že večer sa nevie dočkať ďalšieho dňa, lebo myslí na to, že sa možno stretne s nejakým múdrym človekom.

Zdroj: archív Herec Ladislav Chudík patrí k najväčším pokladom našej kultúrnej histórie. Rovnako ako Mária Kráľovičová, na spoločnom zábere.

Muž jej života

Marína má rada život a tvrdí, že u herca je dôležitý aj ten súkromný. Na manžela vraj mala šťastie, lebo sú prípady, že si nájdete človeka, milujete sa a zrazu zistíte, že ste si cudzí. Jej prípad to však nebol. Vdovou je už vyše 15 rokov. Jej manžel, básnik a novinár Miroslav Procházka, muž, s ktorým prežila 56 rokov, prehral boj s rakovinou lymfatických uzlín ešte v októbri 2005. Herečka ho vraj vo svojom byte cíti dodnes a mala čo robiť, aby sa cez jeho odchod psychicky preniesla. „Byt je ho stále plný. Jeho knihy, spisy, myšlienky… S Mirkom sa tam porozprávam, poradím. Verím, že človek úplne neodchádza. Niečo z neho musí byť niekde zachované,“ zverila sa pred časom pre naše vydavateľstvo herečka.

Osudové stretnutie

Miro bol jej prvý divadelný kritik. Keď účinkovala ako mladučká herečka na javisku SND, napísal o nej len jednu vetu: „Zaujalo dievča v červenej baretke.“ Tak sa to začalo... Zoznámila sa s ním však až na plese. Prišla naň v požičanom kostýme Sládkovičovej Maríny, no tvrdila, že je robotníčka z cvernovky. Zapáčila sa mu na prvý pohľad, ale odolávala mu a neprišla ani na prvé rande. A keď sa dozvedela, že je ženatý, na štyri dni sa s ním rozišla. No odvtedy už boli spolu stále. Preto sa Marína ako jedna z mála herečiek mohla chváliť nielen kariérou, ale aj pevným manželstvom.