Na svojom oficiálnom instagramovom účte pred časom uverejnila video, v ktorom odpovedá možno aj na vaše otázky. Z najzaujímavejších odpovedí vyberáme.

Zdroj: archív Zuzana Čaputová

Stíhate sa popri prezidentovaní venovať aj dcéram?

Áno, a robí mi to dobre. Preberáme iné témy, moja pozornosť sa upriamuje iným smerom a to ma obohacuje. Myslím, že máme krásne úprimné vzťahy a je to najviac, čo v živote mám.

Ako reagovala vaša rodina na fakt, keď ste sa stali prezidentkou?

Pamätám sa na situácie, keď sa čudovali a možno to nevedeli stráviť. Spomínam si na scénu, keď som doma pobehovala v župane a jedna z dcér sa na mňa zadívala a tiež sa čudovala. Dcéram stále nešlo do hlavy, že žena, ktorú tak dôverne poznajú, má zrazu aj oficiálnu úlohu. A že je to ich mamina.

Ako zvládate hejt a urážky?

Samozrejme, že niekedy sa ku mne dostanú, ale ak sú to primitívne ataky, beriem to tak, že je to vlastne obraz človeka, ktorý ich hovorí alebo píše. Ak je to vecná kritika, ide o inú kategóriu, ale ak sú to nenávistné prejavy, tak ma to mrzí.