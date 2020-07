Od kedy Aneta Parišková prezradila verejnosti, že začína svoj boj s rakovinou lymfatických uzlín, odvtedy svojich fanúšikov prostredníctvom sociálnej siete neustále informuje o liečbe, chorobe ale aj pocitoch. Najnovšie na svojom Instagrame informovala, že od začiatku týždňa leží opäť v nemocnici.

"Od pondelka ležím na NOÚ na piatej týždňovej chemoterapii,“ napísala na sociálnu sieť a podelila sa s verejnosťou aj o to, že ju do ústavu prišla pozrieť aj jej veľmi dobrá kamarátka. „A dnes ma sem prišla navštíviť moja dlhoročná kamarátka Zlatica Puškárová. Poklebetili sme, zasmiali sme sa, dali si kávičku a koláčik. Hneď mám krajší deň,“ napísala k spoločnej fotke Aneta. Tej teraz lekári budú dávať infúzie, ktoré by mali zastaviť zákernú rakovinu. Veríme, že sa aj po tejto liečbe Aneta dozvie opäť len pozitívne správy.