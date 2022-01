Prominentný pár je spolu už 28 rokov! Iveta (56), za slobodna Pašková, a operný spevák Martin Malachovský (53) sa poznali už dávnejšie. No ani jeden z nich sa nevrhal do manželstva bezhlavo. Moderátorka Dámskeho klubu po rokoch priznala: „Ja som chcela takého partnera, pri ktorom som si potrebovala byť istá, že s ním nebudem len pár rokov, ale vydržím s ním do konca života. Všímala som si, z akej rodiny Martin pochádza, vedela som, že bude mať rád deti a bude z neho dobrý otec.“

Bozky s inou ženou…

Iveta sa vydala za Martina v máji 1993 a na svadobnú cestu vyrazili do Chicaga. Máloktorý pár šoubiznisu je spolu toľké roky. Prečo je to tak? V ich vzťahu je vraj na prvom mieste humor. Jeden z druhého si často uťahujú, dokonca niekedy sa navzájom zotrú až pod čiernu zem. Dôležitá je aj dôvera. Obaja vždy pracovali s emóciami, napríklad Martin sa na javisku vo Figarovej svadbe bozkával a váľal v posteli s inou ženou, ale malo by zmysel žiarliť? V istom rozhovore povedal: „Navzájom si dôverujeme, veď keby ma Ivka chcela naozaj podviesť, každý deň na to má sto príležitostí.“ A Iveta na to: „Maťko, ale ja by som to stokrát nevládala…“