Hrala v množstve filmov a seriálov, najviac si ju ľudia pamätajú zo seriálu Ženatý so záväzkami alebo filmov Týždeň bez záväzkov či Bláznivá dovolenka. Je otázne, či si ešte v niečom zahrá. Do života jej totiž prišlo degeneratívne ochorenie skleróza multiplex. Pre New York Times po dlhom čase odkedy to verejne oznámila povedala, ako choroba prišla a čo sa dialo.

„Prvé príznaky som začala mať v januári 2021 - veľmi malé, ktoré by ste ľahko prehliadli. No tesne predtým, ako sme začali natáčať (v máji 2021), to už bolo také, akoby ma zrazilo nákladné auto a nevedela som, čo sa deje,“ vyjadrila sa. Lekár jej to oznámil, keď nakrúcala seriál Dead to me, ktorý práve beží na Netflixe.

„Bolo to nanič, nebudem klamať. Neexistuje spôsob, ako spracovať fakt, že máte celoživotné degeneratívne ochorenie,“ povedala. Seriál však s pomocou dokončila a dúfa, že si ešte niekedy zahrá. Kvôli chorobe už pribrala 20 kíl, niekedy musí používať invalidný vozík alebo paličku. Je neuveriteľné, ako sa mladej žene môže otočiť život naruby. Želáme jej veľa síl.