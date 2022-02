Čo vás charakterizuje

Lukostrelkyňa dokáže nájsť humor v každej situácii. Je najoptimistickejšie znamenie zverokruhu, hviezdou každej spoločnosti. Je tou priateľkou, ktorú musíte mať pri sebe v ťažkých chvíľach, pretože z dvoch zlých vecí vie vždy vybrať tu pozitívnejšiu, aby ste videli svet v ružových farbách ako ona.

Od prírody je aj dobrá duša. Otázka Kto okrem mňa ešte niečo potrebuje? je pre ňu samozrejmá. Má veľký predpoklad presláviť sa, jedna z piatich detských hviezd sa narodila práve v tomto znamení.

Vzťahy

Najviac vám prekáža, keď muži nerobia to, čo by mali. Sľubujú, tvária sa, a na konci je prázdno. Sú to chvíle, keď musíte prekonať sklamanie a obnoviť vaše slnečné, veselé ja. Keď vám v tomto roku partner povie, že váš vzťah nemá zmysel, opustite ho. Nasilu nič nie je dobré. Prinesie vám to duševný detox, oddychový čas vidieť veci viac realisticky a spoznať inú spoločnosť.

V lete budete opäť vo forme, sklamanie môžete hodiť za hlavu. Najdôležitejšie bude pre vás poznanie, že zásadné veci sa nemajú odkladať, skúšať znova a znova, ale vyriešiť za horúca. Znamenie, ktoré vám prinesie šťastie v roku 2022, sú Váhy.

Práca

Neprekáža vám veľa práce, rytmus povinností milujete a vždy dosiahnete úspech, lebo viete nájsť cestu. Ste pripravená zdolať v kariére veľké životné výzvy a nájsť v nich zmysel. Viete bojovať, nedorozumenia ľahko pomenovať a povedať pravdu do očí. A práve táto „netaktnosť“ sa vám však môže v novom roku vypomstiť.

Kvôli zlej pracovnej atmosfére začnete premýšľať o zmene, žiaľ, vo vašej súčasnej pozícii budete musieť ešte nejaký čas vydržať. V lete sa situácia zlepší, príde príležitosť, ktorá vás absolútne nadchne. Táto práca bude vašou osudovou a budete si ju nielen vážiť, ale pracovať na tom, aby ste v nej absolútne vynikla.

Rada na rok 2022: