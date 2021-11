Miro Žbirka nás opustil tesne pred najkrajšími sviatkami roka. Určite by však nechcel, aby sme ich všetci strávili negatívnymi myšlienkami. Jeho odchod bolí, ale život jeho rodiny, priateľov a fanúšikov ide ďalej. A na udalosti je rozhodne bohatý. Len pár dní od Žbirkovho pohrebu vystriedala túto pochmúrnu udalosť veselšia správa, a tou bola oslava narodenín jeho blízkeho spolupracovníka Laca Lučeniča.

Laco je kultová postava Limitu a so Žbirkom mal dlhšiu dobu pretrhnuté vzťahy. Dokonca sa jeho prítomnosť neočakávala ani v Prahe na Žbirkovom pohrebe. nakoniec bolo všetko inak, Laco sa stihol s Mirom pred smrťou udobriť a prišiel aj na jeho poslednú rozlúčku.

Laco sa tieto dni dožíva už svojich 69 rokov a stihol sa s krásnou tortou od manželky pochváliť aj fanúšikom: "Všetkým vám veľmi pekne ďakujem . A bolo by fajn, keby ste si z tejto dobroty od Gabiky mohli dať so mnou," prihovoríl sa na svojom facebooku. Aj my želáme všetko len to NAJ!

Pripomeňme si rozlúču s Miro, Žbirkom v pražskom krematóriu za účasti známych osobností. Viac v GALÉRII.

Článok pokračuje na ďalšej strane >>>