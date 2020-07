Bývalý markizák Noro Meszároš, ktorý má pod palcom Senzi TV a je veľmi blízkym kamarátom manželov Weiterovcov vôbec nerozumie tomu, čo sa vlastne stalo. "Pár dni vopred nič nevyzeralo na to, že by sa malo niečo stať. Bola veselá a ešte plánovala organizovať o týždeň Ottovu oslavu. Potajomky sme sa dohadovali, že Otta prekvapíme a urobime takú väčšiu párty k jeho narodeninám a celé to zorganizujeme," povedal pre Topky Noro, ktorého smrť Ottovej manželky hlboko zasiahla.

Zdroj: facebook Noro Meszároš s Weiterovcami.

"Bohužiaľ, teraz musí rodina namiesto oslavy organizovať pohreb," dodal moderátor. Čo sa presne spevákovej manželke stalo, zatiaľ nevedno. Len to, že zomrela v spránku. Rodine a blízkym Weiterovcov vyjadrujeme úprimnú sústrať.

Viac foto zo súkromia Weiterovcov v galérii