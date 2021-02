Nora, ktorá sa spočiatku topila v peniazoch a výšku svojho konta rada prezentovala na verejnosti aj prostredníctvom jej hviezdnych manierov, je po ročnom pobyte za mrežami, ktoré si „vyslúžila“ za finančné podvody, údajne úplne na mizine. Žije sama, veď sa rozviedla nie len s Braňom, ale nevydržalo jej ani druhé manželstvo s módnym návrhárom, známym pod prezývkou Versace. Po ňom „zdedila“ ďalšie priezvisko Kobrheľová.

Zdroj: Daniela Pirschelová Pozrite ako s Norou Mojsejovou - Kabrheľovou išiel čas.

Nora sa chválila, že je ekonomický guru. Účtovníctvo vraj viedla mnohým vplyvným ľuďom. Prezentovala sa ako honosná panička v značkovom oblečení, ktorá ešte aj psy kŕmi lososom. Na nákupy oblečenia chodievala do Milána. Rozšafná postava zábavných televíznych programov sa istý čas snažila dostať do politiky, založila vlastnú stranu. Šťastie skúšala s módou, no z tohto všetkého už neostalo nič.