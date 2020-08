Napriek tomu sa Sagvan na nezáujem žien nemôže sťažovať. Napriek tomu, že už nie je tým charizmatickým mladíkom, po ktorom pred rokmi bažilo možno každé ženské srdce, ženy na neho neustále letia! Po úspechoch, ktoré mu priniesli filmy Kamarád do dešte či Vítr v kapse, sa okolo známeho fešáka strhol doslova ošiaľ a z niektorých žien sa stali dokonca rivalky. Český sexsymbol bol vždy o niečo živočíšnejší ako jeho herecký kolega a dobrý priateľ Lukáš Vaculík.

Ale odvtedy, ako sa Sagvanovi narodila jeho dcéra Satine, vraj sa úplne zmenil. Existenciu bábätka najskôr tajil celého 1,5 roka a s matkou Satine sa nikdy neoženil. Sagvan totiž tvrdí, že má zo svadobného obradu paniku a nechce sa rozvádzať. To stojí príliš veľa nervov a peňazí. Dôvodom, prečo je zo známeho herca s južanskými koreňmi bečný starý mládenec je aj fakt, že nerád chodí po úradoch. Napriek tomu sa o dcérku a jej mamu údajne príkladne stará.

Zdroj: Instagram Sagvan Tofi a jeho kolegovia

Zdá sa však, že všetko mohlo byť inak. Na českého búrliváka mala totiž pred rokmi zálusk modelka Simona Krainová. Bola do neho doslovne po uši zamilovaná. Na začiatku to síce vyzeralo, že Simona dosiahne svoje a lámača ženských sŕdc získa, lebo to vyzeralo na veľkú lásku, nič úchvatné sa však neudialo. Jej vyvolený totiž v tom čase randil aj s niekým iným, tak bol veľkej láske rýchlo koniec. Tou inou ženou totiž bola ďalšia známa tvár, Dara Rolins. Výsledkom ľúbostného trojuholníka teda bolo fiasko, ktoré Sagvan neočakával ani náhodou. Obe ženy, inak dnes už dobré kamarátky, ho rázne od seba odkopli! Možno aj tento nevydarený románik bol základom dnešného Sagvanovho „ošumelého“ vzhľadu. Alebo sa herec riadi pravidlom, že telo má ísť do hrobu zhumpľované?

Zdroj: Instagram Safvan Tofi

