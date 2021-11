Osem mesiacov po výbušnom interview s moderátorkou Oprah Winfrey bola kráľovská rodina opäť ako na tŕní. Katastrofa sa však nekonala a v paláci si mohli vydýchnuť. Vojvodkyňa zo Sussexu sa rozhovorila o rodinnom živote, o manželovi a jeho vzťahu k dvojročnému Archiemu a päťmesačnej Lili.

Zdroj: Profimedia OVLÁDALA SA

Zavesí titul na klinec?

Meghan opäť potvrdila svoj záujem vstúpiť do politiky. Dokazuje to aj list adresovaný kongresu, v ktorom navrhuje sociálne programy pre rodiny. Na naplnenie svoj-ho sna by sa však musela vzdať titulu vojvodkyňa zo Sussexu. Podľa americkej ústavy by jej totiž v prípade politickej funkcie musel používanie zahraničného titulu schváliť kongres. Šanca na súhlas je naozaj mizivá, lebo zatiaľ sa to ešte nestalo.