Už len svoje

Prednedávnom sa hviezda TV JOJ, ktorá podstatnú časť roka trávi vo svojom druhom domove v americkom Orlande, opäť ukázala v spravodajskom štúdiu. Oddýchnutá, spokojná a s úsmevom od ucha k uchu. Na blondínke bolo znať, že je šťastná, niektorých divákov však vyrušil účes, s ktorým si za pultík sadla. Rovnaký scenár sa zopakoval aj o deň neskôr s tým, že nemôže byť náhoda, že má odrazu vlasy zopnuté a ofina jej poriadne narástla. Aj farba pôsobila lesklejšie. Pátrači sa preto okamžite pustili do práce a začali jojkárkin výzor detailnejšie skúmať.

Zdroj: archív tv joj Aneta mala aj vypnuté vlasy.

Pesimistov striaslo pri predstave, že moderátorka by mohla pre potenciálnu liečbu opäť prísť o svoje vlasy a znovu siahla po parochni, aby to zamaskovala. Šarm preto oslovil moderátorku s otázkou, ako to teda je. „Tak tento vtip ma pobavil. Ani parochňa, ani príčesok,“ rozosmiala sa pri našej otázke Parišková a ozrejmila nám i to, ako naložila s umelou pokrývkou hlavy, ktorú v minulosti používala. „Obidve parochne som už dávnejšie darovala iným pacientkam,“ vysvetlila Šarmu šarmantná hviezda a dodala: „Teším sa, že mám už len svoje vlasy,“ uzavrela.