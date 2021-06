Muži odpadnú a ženy prasknú závisťou! Keď uvidíte najnovšiu fotku Dominiky Cibulkovej, nebudete veriť vlastným očiam. Hollywoodske hviezdy sa môžu schovať do vrecka!

Dominika Cibulková momentálne žiari šťastím. Môže za to najmä jej synček Jakubko. Ako to už ale u žien býva zvykom, neustále na sebe potrebujú niečo vylepšiť či skrášliť. A to neobišlo ani našu známu bývalú športovkyňu. Blondínke totiž vrásky na čele robili kilá navyše. A tak riadne zamakala, a veru kilá šli dole a zdá sa, že sebavedomie hore.

Zdroj: Instagram - Dominika Cibulková Cibulková s manželom a Jakubkom.

Na svojej sociálnej sieti si totiž zverejnila také provokatívne a sexi fotky, že to tu už dlho nebolo. Cibulková sa nahodila do sexi lodičiek, šortiek a svoje prsia zakryla len tak, aby sa nepovedalo. To jednoducho musíte vidieť!