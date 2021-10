"Moja láska, môj bojovníček. Dnes sme oslávili jeho 88. narodeniny," začala svoju úprimnú spoveď na sociálnej sieti Czoborová, ktorá má už síce úsmev na tvári, no pred pár dňami tomu tak vôbec nebolo. "Tí, čo ma sledujete viete, že nám skoro umrel. Dve náročné operácie v priebehu 24 hodín, dva dni v umelom spánku, osem transfúzií, ochrnutá pravá ruka, nefungujúca peristaltika čriev, preležaniny....OMG," pokračovala Zora. A ak sa pýtate, prečo sa s niečim takýmto delí s verejnosťou, tak tu je odpoveď.

Zdroj: Instagram Z. C. Czoborovej otec má po dvoch operáciách a učí sa pomaly znova chodiť.

"Ja viem, znie to hrozne, ale delím sa s vami o tieto skúsenosti kvôli tomu, že vás chcem všetkých, ktorí prežívate s vašimi blízkymi podobný bôľ povzdbudiť. Musíte veriť aj za nich, nevzdávať to, vyjsť zo svojho komfortu a neľutovať sa. Spraviť pre nich všetko," odkázala verejne. A ako je na tom jej otec teraz? "Je to náročné. Denne chytím desaťkrát nerv, lebo...prezliekanie, umývanie, dezinfekcia rán, natieranie, cvičenie, varenie, no najmä presviedčanie a hrozenie. Musíš piť vodu, jesť kvalitné diétne jedlo, ktoré ti nechutí, neležať celý deň na gauči. Ale viete čo? Zvárene pociťujem pocit šťastia. Lebo sme spolu a cítim, že môj čas a energia jemu venovaná má inú hodnotu," zdôverila sa Zora.