Nastúpila aj na konzervatórium, ale nedokončila ho, lebo v roku 1940 ju zlákalo angažmán v brnianskom divadle. Po dvoch sezónach zakotvila na ďalšie dve v Plzni, aby sa pred koncom druhej svetovej vojny vrátila do Prahy.

Divadelné zastávky

Z Lidového divadla Uranie prešla do Divadla 5. května, odtiaľ do Mestského divadla na Kráľovských Vinohradoch. V sezónach 1954-59 pôsobila v Mestských divadlách pražských, poslednou zastávkou až do jej predčasnej smrti v roku 1983 bolo pražské Národné divadlo.

Zdroj: Archív

Prvý veľký úspech zažila ako herečka v role Slávky Hlubinovej v Šrámkovom Měsíci nad řekou. Hrala ju v Plzni i v Prahe a v roku 1953 aj v rovnomennom filme režiséra Václava Kršku. Diváci si Medřickú pamätajú aj ako nezabudnuteľnú mamu zo seriálu Taková normální rodinka, ako doktorku Fastovú z Nemocnice na okraji mesta, ale najmä ako Eržu Orbánovú z inscenácie Kočičí hra, ktorá vďaka jej majstrovstvu mala v Národnom divadle 403 repríz!

Narodil sa Citrónek

Dana sa v roku 1945 vydala za kolegu, herca a režiséra Václava Vydru ml., ktorý bol od nej o 18 rokov starší, ale bolo to z lásky. Keď sa jej ako 26-ročnej narodil syn Václav, netušila, že ju čaká krutá rana osudu. Malý zomrel, keď nemal ešte ani rok. V ten večer hrala predstavenie a dozvedela sa to až po záverečnej „klaňačke“.

