Speváčka Dara Rolins nepatrí medzi výnimky, ktoré sa skrášľovacím digitálnym úpravám bránia, čo teraz opäť potvrdila na svojom Instagrame. S retušou to tentoraz podľa fanúšikov prepískla na plnej čiare. Jej snímka vyvolala v ľuďoch vlnu kritiky, ale aj pobavenie. "Darinko, neviem, či sa mi to zdá, ale máte nejako divne vyretušovanú tvár," uvádza jedna z fanúšičiek. "Práve si pri pohľade na ňu hovorím, či som toho vína nevypila veľmi, že je nejaká rozmazaná."

Zdroj: EMIL VAŠKO

"Toto hádam ani nie ste vy, prečo si to robíte? Máte úplne inú tvár. Menej je niekedy viac, to si pamätajte," píšu Dare ďalší prekvapení fanúšikovia. Nuž, či to bol Darin zámer, aby sa o fotke viac diskutovalo, keďže na ňom predvádza svoj nový parfém, alebo to bola len nešťastná retuš fotky, vie speváčka sama.