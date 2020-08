Dara Rolins je už roky v tip top forme a je vzorom pre mnohé ženy. Vyzerá ale aj v skutočnosti tak dokonalo ako na titulkách časopisov? Veru ani zďaleka.

Zdroj: Instagram Dara Rolins Ona že má 47 rokov?

"Viem, že mi občas píšete pod fotky z časopisov, že to s tou retušou preháňam. Retušou prebehne každá jedna titulka, nielen tá moja, to je pravidlo, či sa to niekomu páči alebo nie. My, ktorí sa na titulkách objavujeme, máme s výberom fotiek a ich následnou retušou premálo spoločné. Je to v prvom rade voľba redakcie a v neposlednom rade v moci fotografa. Ide o jeho videnie, rukopis, prejav, talent, proste umelecká sloboda,“ napísala Dara na sociálnu sieť a dodala, že aj ona si vďaka upraveným fotkám často pripadá príliš vyžehlená.

„Viem a chápem, občas si aj ja prídem príliš dokonalá. Myslím na niektorých fotkách. Ani omylom nie som. Dôverne poznám všetky svoje prednosti aj chyby. O správnom uhle, kúzle svetla a okamihu ani nehovorím. Od toho máte možnosť vidieť nás na našich Instagramoch a v storkách takto "normálnych" v pohybe, s chybami, vráskami, proste všetkým prirodzene ľudským. Ani mňa nebaví pozerať sa na prefiltrované krásky, ktoré potom s realitou nemajú nič spoločné,“ dodala speváčka na záver a pod príspevok pripojila aj fotku z domáceho prostredia. Bez retuše a bez úprav.