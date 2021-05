Patríte medzi tie známe ženy, ktoré sa rozhodli pre dieťa počas pandémie. Nemali ste o to väčší strach z kovidu?

My sme sa nerozhodli pre dieťa počas pandémie. Jednoducho to prišlo. Boli sme šťastní a veľmi vďační. To, že som tehotná, som sa dozvedela v auguste, keď bolo všetko free a nevyzeralo to, že príde náročné obdobie druhej vlny. Jasné, že som mala strach a stále mám. Spolu s Dankom si dávame pozor a chránime sa.

Zdroj: Lukáš Kimlička Dominika sa bojí, že svoje dieťa niekde zabudne. S partnerom Danielom sú obaja veľmi zábudliví

Kto dostal nápad dať malej meno Maia?

Prišlo nám to obom zrazu a jeden večer sme si to doma povedali. Je to, ako by si ho vybrala sama. Brali sme to ako znamenie. Chceli sme jednoduché krátke meno a pri mene Maia sme obaja pocítili niečo osobitné a silné. A to sme ešte ani nevedeli, že čakáme dcérku.

Zdroj: instagram.com/DK Dominika Kavaschová už kočíkuje malinkú Maiu!

Niektoré celebrity taja pohlavie svojho dieťatka, aj keď už príde na svet. Vy si nestrážite súkromie tak prísne?

Pohlavie nášho bábätka som prezradila, keď som bola asi v siedmom mesiaci. Nechtiac mi to vykĺzlo pri jednom rozhovore, a tak sme to priznali aj oficiálne. Chceli sme, aby to ľudia vedeli od nás, nie z médií. Rovnako to bolo aj s tehotenstvom. Novinári to niekde zistili a bez opýtania dali von bez toho, aby vedeli, v akom štádiu tehotenstva som a či to vôbec vie moja rodina. V tom je niekedy nevýhoda byť známa tvár…

Dnes sa už mladí do svadby nehrnú… Ani vy?

Keby nebol kovid, vzali by sme sa. Ale keď som si predstavila, ako tehotná obieham všetky úrady, kde si musím meniť priezvisko, až ma striaslo. A hlavne máme veľa ľudí, ktorých ľúbime a oni nás a prajú nám. Bolo by nám ľúto mať tento deň bez nich. Počkáme si teda na vhodnejší čas a urobíme veľký bašavel až festival. Zatiaľ nám stačí, že chceme byť spolu, takže nás nič

netlačí.