Predčasný skon princeznej Diany (†36) navždy pochoval jej odvážne plány do budúcnosti. Zahynula pri dopravnej nehode v parížskom tuneli Pont de l´Alma 31. augusta 1997 spolu so svojím „milencom“ Dodim Fayedom.

Cieľ: Kalifornia

Aj takmer po štvrťstoročí vychádzajú najavo prekvapujúce informácie o živote princeznej z Walesu. Dianin posledný hovorca Stewart Pearce nedávno prezradil, že Diana sa chcela v roku 1997 presťahovať do USA spolu so synmi Williamom a Harrym. Otázne je, či by jej to kráľovská rodina vôbec dovolila, keďže princ William je druhý následník britského trónu a princ Harry bol v tom čase tretí v poradí. Stewart Pearce zároveň poprel fámy, že princezná v čase nehody čakala dieťa s Dodim Fayedom.

Zdroj: Archív Dodi Fayed údajne nebol Dianiným milencom.

Falošná romanca?

Princezná Diana a Dodi Fayed údajne neboli milenci a svoj vzťah iba predstierali. Tvrdí to bývalý Dianin osobný sekretár Michael Gibbins aj novinár, ktorý ich sledoval 24. júla 1997, keď spolu trávili dovolenku na Dodiho jachte na talianskej riviére. Člen posádky prezradil, že mali oddelené spálne, a Dodi aj v súkromí oslovoval Dianu „madam“. Keď však zbadali, že ich sledujú paparacovia, pózovali pred objektívmi ako zaľúbenci, bozkávali sa a objímali.